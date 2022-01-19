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Юрист рассказал о лишении собственника некоторых прав при сдаче жилья

Юрист рассказал о лишении собственника некоторых прав при сдаче жилья

Арендодатель должен помнить, что после сдачи квартиры лишается таких прав, как визиты без предупреждения и смена замков на входной двери по собственной инициативе — в противном случае он рискует понести наказание вплоть до уголовной ответственности.

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