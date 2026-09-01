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В России стартовали продажи нового поколения Li Auto L9

В России стартовали продажи нового поколения Li Auto L9

На российский рынок выходит флагманский кроссовер Li Auto L9 Livis, то есть второе поколение модели. Автомобили уже начали поступать к столичным дилерам.

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