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Радимов: «Вызов Захаряна в сборную России — классная история. Ему нужно помочь в данной ситуации»

Радимов: «Вызов Захаряна в сборную России — классная история. Ему нужно помочь в данной ситуации»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что включение полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенный состав национальной команды на ближайший сбор может стать помощью для 23-летнего футболиста.

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