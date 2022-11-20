НБА. «Атланта» вырвала победу у «Торонто» на последней секунде овертама, «Филадельфия» уступила «Миннесоте» и другие результаты

В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Атланта» вырвала победу у «Торонто» благодаря лэй-апу Эй Джей Гриффина с навеса Трэя Янга на последней секунде овертайма (124:122 ОТ).
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