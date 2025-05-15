❤️ Международный день семьи открывает четверг обнимашками, теплыми словами и верой друг в друга. Семья — это действительно во многом вера, интуиция и, безусловно, принятие.
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❤️ Международный день семьи открывает четверг обнимашками, теплыми словами и верой друг в друга. Семья — это действительно во многом вера, интуиция и, безусловно, принятие.