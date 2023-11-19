Губерниев завлекает болельщиков на коммерческие соревнования в ХМАО бесплатным чаем

В Ханты-Мансийске стартовал первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. На коммерческие соревнования с участием российских и белорусских биатлонистов вход сделали бесплатный и, тем не менее, первые гонки прошли при пустых трибунах.
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