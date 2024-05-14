⚡️ В Севастополе в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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⚡️ В Севастополе в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.