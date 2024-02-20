Помимо того, что осьминоги достигают необычайных размеров, а некоторые могут менять цвет, у них 3 сердца и 9 мозгов.
Осьминоги
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Помимо того, что осьминоги достигают необычайных размеров, а некоторые могут менять цвет, у них 3 сердца и 9 мозгов.
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