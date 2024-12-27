Назван точный диагноз травмированного хоккеиста СКА

«Матч ТВ»: Евгению Кузнецову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов 25 декабря получил в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА закрытую черепно-мозговую травму, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
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