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Назван точный диагноз травмированного хоккеиста СКА

Назван точный диагноз травмированного хоккеиста СКА

«Матч ТВ»: Евгению Кузнецову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов 25 декабря получил в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА закрытую черепно-мозговую травму, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

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