13 винтажных фотографий, на которых людей преследует тень неизвестного в шляпе

Впервые тень неизвестного мужчины в неизменной шляпе появилась на фотографиях 1920-х годов, практически незаметно скользя по снимкам из жизни обычных семей на отдыхе, детским портретам и фото дружеских сборищ.
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