Полиция нашла предполагаемого поджигателя отделения почтовой связи на проспекте Большевиков. Под подозрением 17-летний житель Сестрорецка.
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Полиция нашла предполагаемого поджигателя отделения почтовой связи на проспекте Большевиков. Под подозрением 17-летний житель Сестрорецка.