Нижегородская область 27 марта присоединится к онлайн-трансляции подведения итогов фестиваля «Театральное Приволжье»

Нижегородская область 27 марта присоединится к онлайн-трансляции подведения итогов VI фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», которая состоится в рамках празднования Дня театра.
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