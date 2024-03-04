Измучил врачей: Петросян вышел на связь с фанатами после операции

Артист добился того, чтобы его быстрее выписали из больницы. Евгений Петросян Социальные сетиНесколько недель назад в результате неудачного падения на улице Евгений Петросян получил серьезную травму руки.
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