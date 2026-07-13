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Царьград

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Путин пообещал ветерану СВО помощь в поступлении на "Время героев"

Путин пообещал ветерану СВО помощь в поступлении на "Время героев"

Владимир Путин обещал помочь ветерану СВО Роману Бояркину попасть в программу "Время героев". Бояркин, потерявший ноги в 2025 году при освобождении Курской области, работает инструктором и вдохновляет бойцов своими историями и поддержкой.

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