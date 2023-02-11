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Тарасенко с первым голом за «Рейнджерс» стал первой звездой дня в НХЛ

Владимир Тарасенко с первым голом за «Рейнджерс» стал первой звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.

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