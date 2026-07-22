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Политнавигатор

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«Скоро увидим картонный майдан за капитуляцию» – нациста Корчинского больно задел массовый моральный нигилизм

Украинское общество начинает презирать и ненавидеть ВСУшников. Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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