Украинское общество начинает презирать и ненавидеть ВСУшников. Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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