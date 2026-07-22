Украинское общество начинает презирать и ненавидеть ВСУшников. Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».