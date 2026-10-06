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Zero Hedge

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Trump's $90 Medicare Checks Raise A Question Nobody Seems To Be Asking

Trump's $90 Medicare Checks Raise A Question Nobody Seems To Be Asking

Trump's $90 Medicare Checks Raise A Question Nobody Seems To Be Asking Authored by David Manney via PJ Media, President Donald Trump is sending well over 20 million Medicare enrollees $90 apiece, and plenty of recipients will understandably welcome the money.

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