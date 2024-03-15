Телохранитель раскрыл пугающую причину не оставлять шторы открытыми в отеле

Телохранитель и следователь раскрыл пугающую причину не оставлять шторы в номере отеля открытыми. По словам Аарона Бонда, если номер просматривается из окон противоположных корпусов гостиницы, необходимо всегда держать шторы закрытыми.
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