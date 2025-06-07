ЯРОШЕНКО: "ЭТО УЖЕ НЕ ЧП. ЭТО ПРЯМАЯ ПОЩЁЧИНА ВСЕЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ВЕРТИКАЛИ"

В Челябинской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД при поддержке Росгвардии обнаружили крупную нарколабораторию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Как украинская «Паутина» оплела Россию. Дроны для атаки на самолеты готовили в Челябинске? Ведущие военкоры оценили нападение СБУ на стратегический актив ВКС РФ
- Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства
- Дочь генерала МВД, уволенного после самоубийства фермера, задавила на крутом внедорожнике женщину: дело пытаются оперативно замять
Свежие комментарии