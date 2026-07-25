Мошенники пугают пенсионеров снижением выплат и выманивают коды с Госуслуг

Дистанционные мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров: звонки от лжесотрудников Пенсионного фонда об «ошибке в документах» и последующие звонки от «силовиков» о взломе Госуслуг приводят к потере накоплений жертв на «безопасных счетах» .