Штабы «Москва помогает» продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курска

В штабах принимают продукты длительного хранения Прием гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области продолжается в 14 штабах движения «Москва помогает» и на 27 площадках форума-фестиваля «Территория будущего.
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