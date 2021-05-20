Картина Дня

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Bellingcat, 97 тысяч грузин и германский станок: утренний кофе с EADaily

Bellingcat, 97 тысяч грузин и германский станок: утренний кофе с EADaily

Доброе утро! К выкрутасам Вашингтона привыкнуть невозможно. То он препятствовал строительству «Северного потока — 2», потому что данный проект противоречил интересам США, то, наоборот, решил, что само это препятствование угрожает… интересам США.

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