Bellingcat, 97 тысяч грузин и германский станок: утренний кофе с EADaily

Доброе утро! К выкрутасам Вашингтона привыкнуть невозможно. То он препятствовал строительству «Северного потока — 2», потому что данный проект противоречил интересам США, то, наоборот, решил, что само это препятствование угрожает… интересам США.
Доброе утро! К выкрутасам Вашингтона привыкнуть невозможно. То он препятствовал строительству «Северного потока — 2», потому что данный проект противоречил интересам США, то, наоборот, решил, что само это препятствование угрожает… интересам США.
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