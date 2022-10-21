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Никита Михайлов: «Трусова – трудяга с характером. Огромный талант, она может практически все. Работа с ней – это кайф»

Хореограф Никита Михайлов поделился впечатлениями от работы с серебряным призером Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

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