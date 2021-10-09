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Жириновский: на закрытой встрече с Путиным обсуждали принятие законов

Жириновский: на закрытой встрече с Путиным обсуждали принятие законов

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился тем, как прошла закрытая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, среди тем, которые были подняты – работа в Госдуме и принятие законов.

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