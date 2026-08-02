Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия предложила Армении вернуть почти 400 млн долларов за железную дорогу.

Россия предложила Армении вернуть почти 400 млн долларов за железную дорогу.

©GlobalLookPress Российская сторона вправе рассчитывать на возврат средств, вложенных в железные дороги Армении, если Ереван намеревается пересмотреть условий договора о концессии.

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