Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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БПЛА «Ланцет» уничтожили САУ Paladin на Южно-Донецком направлении

БПЛА «Ланцет» уничтожили САУ Paladin на Южно-Донецком направлении

За минувшие сутки на Южно-Донецком направлении бомбардировочная авиация ВС РФ группировки «Восток» поразила пункты временной дислокации, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки Константиновки и Приютного.

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