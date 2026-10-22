Столичный Росреестр подвел промежуточные итоги работы по оформлению новостроек. С начала года и по сентябрь включительно в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли данные о 195 новых многоквартирных домах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В библиотеке на В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым