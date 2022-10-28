Автоэксперты предупредили о штрафе за управление машиной с механической коробкой передач

Ученики автошкол все чаще выбирают обучение на машинах с автоматической коробкой передач. В связи с этим, эксперты предупредили водителей, что за езду на «механике» им может грозить большой штраф.
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