Си Цзиньпин призвал провинцию Цзянси написать свою главу в китайской модернизации

Наньчан, 13 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провинцию Цзянси /Восточный Китай/ усиливать свои положительные стороны и компенсировать слабые, чтобы энергично написать свою главу в китайской модернизации.
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