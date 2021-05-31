Украинские элиты поняли, что их использовали и выбросили

Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Киев разочарован. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид заявил, что для членства в НАТО недостаточно желания одного Киева: «Мы благодарны нашим партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни единого шага для выполнения этого решения не было сделано.