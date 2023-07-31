Африканская партия Путина, разыгранная как по нотам. Даже враги признали его Богом

Зоя а остальной мир кто это !?.Глубоко насрать на них,теперь Россия делает для себя все и только для себя в личных интересах!!!!!!!!!!!!!!!!1111111

ВН Валерий Никитин Лишь бы у нас хлеб на 15-20% не подорожал. На газ уже +16% пообещали. Хотя сколько лет нам лечили за невидимую руку рынка. А что по рынку? Чем больше предложение, тем меньше цена.