ПРОСТО О СЛОЖНОМ Пока всякие критиканы и враги на все лады поют песни про неудачу Путина с саммитом Россия-Африка, на который далеко не все лидеры приехали, нормальным людям есть резон посмотреть на происходящее, без искажающих картину очков.
Африканская партия Путина, разыгранная как по нотам. Даже враги признали его Богом
Комментарии
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Зоя
а остальной мир кто это !?.Глубоко насрать на них,теперь Россия делает для себя все и только для себя в личных интересах!!!!!!!!!!!!!!!!1111111
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10 час.
ВН
Валерий Никитин
Лишь бы у нас хлеб на 15-20% не подорожал. На газ уже +16% пообещали. Хотя сколько лет нам лечили за невидимую руку рынка. А что по рынку? Чем больше предложение, тем меньше цена.
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9 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
А кто будет компенсировать бесплатный хлеб для Африки? Совесть у вас есть? Или что, фермеры должны бесплатно работать? Они тоже семью кормить должны.
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6 час.
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