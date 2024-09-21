Аналитик Меркурис: ВСУ не в силах удержать позиции по всей линии фронта

Российские военные активно наступают в зоне проведения спецоперации, и ВСУ больше не в состоянии удерживать позиции по всей линии фронта, заявил в эфире YouTube-канала Duran британский эксперт Александр Меркурис.
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