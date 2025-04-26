Родительские субботы в 2025 году: когда нужно обязательно почтить память усопших — расписание Ольга БезродняяВ 2025 году такие важные духовные события как родительские субботы, пройдут согласно установленному церковному календарю, предлагая каждому возможность принять участие в торжественных богослужениях и исполнить религиозные обязанности с соблюдением соответствующих правил и традиций.