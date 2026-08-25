ВСК раскрыла самые необычные страховые мошенничества 2026 года

По итогам 7 месяцев 2026 года служба безопасности Страхового Дома ВСК предотвратила незаконные страховые выплаты на сумму 697 млн рублей, это без учета уголовно-правового сопровождения, только на стадии первичных убытков.
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