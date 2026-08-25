Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

4 подписчика

ВСК раскрыла самые необычные страховые мошенничества 2026 года

ВСК раскрыла самые необычные страховые мошенничества 2026 года

По итогам 7 месяцев 2026 года служба безопасности Страхового Дома ВСК предотвратила незаконные страховые выплаты на сумму 697 млн рублей, это без учета уголовно-правового сопровождения, только на стадии первичных убытков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии