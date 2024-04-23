Житель тундры незаконно купил ружье и патроны

400 часов исправительных работ получил житель ЯНАО за незаконное приобретение оружия и патронов. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в Тазовском районе 29-летний житель Гыданской тундры незаконно приобрел и хранил по месту жительства нарезное огнестрельное оружие, а также патроны к нему.