В Турции разбился военный вертолет

В турецкой провинции Ыспарта потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает агентство DHA. «Военный вертолет разбился рядом с заправочной станцией в районном центре Кечиборлу в Ыспарте», — говорится в материале.
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