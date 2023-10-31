Цех по выпуску водно-дисперсионных красок и грунтов откроется в Иркутске

В Иркутске появится новый цех по выпуску водно-дисперсионных красок и грунтов. Проект реализуется компанией «СО-Единение» при поддержке областного Фонда развития промышленности (ФРП), сообщает областное правительство.
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