Спикер астраханского парламента Игорь Мартынов поздравил находящихся в Центре реабилитации участников СВО с 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и вице-спикер регионального парламента Олег Петелин посетили Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования РФ «Тинаки», в котором проходят реабилитационный период участники специальной военной операции.
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