В более 600 многоэтажек Омска горячую воду не смогли включить по истечении плановых 14 дней. В «Омск РТС» это объяснили огромным износом тепловых сетей.
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В более 600 многоэтажек Омска горячую воду не смогли включить по истечении плановых 14 дней. В «Омск РТС» это объяснили огромным износом тепловых сетей.