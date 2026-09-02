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FiNE NEWS

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Собянин сообщил о сбитии 10 украинских БПЛА на подлете к Москве

3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что подразделения противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве.

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