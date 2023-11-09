Газовую заправку на Талажском шоссе в Архангельске планируют открыть для владельцев частных автмобилей

Накануне на ней побывал губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийВ пресс-службе правительства региона напомнили, что автомобильная газонаполнительная компрессорная станция открылась в Архангельске в феврале 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии