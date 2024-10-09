В пятницу на переговоры в Москву приезжали министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии: Сергей Шамба и Ахсар Джиоев.
«Настоящий ультиматум». Что Россия потребовала от Абхазии и Южной Осетии
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Мы увидели за три года истинное лицо беспомощной, бездарной, трусливой, барыжной и предательской власти.
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19 час.
Sergiy Che
"...А вот на фоне всего этого Z-cообщество формирует негативный имидж абхазов..." © - на этой фразе либерастнутый бот вскрылся! У Z-сообщества Абхазы возглавляют самые результативные боевые соединения которые мочат бандеровню! 😉
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17 час.
M T
Обещанное "светлое будущее", которое стало Настоящим.
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1 час.
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