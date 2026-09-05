Trump downplays conflict, calls Iran war 'small potatoes'

President Donald Trump on Friday said the Iran war was "small potatoes" and "not a big thing." He described the war as intermittent and a flare-up.
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