История малышки Зайнап: Как мигранты меняют жизнь целого класса

Царьград Фото: Коллаж Царьграда В московской школе родители столкнулись с ситуацией, которая становится всё более типичной для России.
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Пермская журналистка записала обращение у стен СИЗО-1 в защиту арестованных русских школьниковhttps://t.me/svarogovkvadrat/7065
История с громким штурмом и арестом четверых пермских подростков из дворовой группы «Безумная команда» (https://t.me/svarogovkvadrat/7065) получила развитие. К СИЗО-1 Перми приехала известная местная журналистка и общественница Татьяна Кротова, чтобы передать передачу 17-летнему Ефиму Нельзину и привлечь внимание к вопиющей избирательности правосудия.
В своём видеообращении она эмоционально прошлась по двойным стандартам силовиков:
Ефима и его друзей брал спецназ ФСБ — жёстко, лицом в пол, доведя мальчишек до тряски. Но мы почему-то не видим таких же показательных штурмов в отношении подростковых этнобанд, которые толпой терроризируют школы, унижают людей и ставят на колени славянских парней. Когда взрослые мигранты избивают депутатов — их отпускают из залов суда. А русских детей прессуют показательно и с удовольствием.
Кротова подчеркнула, что арестованные парни — дети из простых семей, у которых нет миллионов на статусных адвокатов, способных противостоять катку статьи 282.1 УК РФ. Она публично обратилась к члену СПЧ Кириллу Кабанову (https://t.me/kabanovkv), Марине Ахмедовой (https://t.me/Marinaslovo) и правозащитникам с призывом не бросать подростков и помочь с защитой.
Пусть силовики лучше идут в подпольные ММА-клубы и задерживают тех, кто учится забивать толпой одного ! Прекратите ломать судьбы детей и приносить их в жертву "дружбонародию"!
— резюмировала журналистка.
Ранее пермские общественники уже открыли массовую отправку обращений в СКР и приёмную Бастрыкина с требованием проверить законность избрания меры пресечения и переквалифицировать дело.
Пока одни годами закрывают глаза на этнический беспредел, показательные «палки» продолжают рубить на собственных оступившихся детях
Если нет знаний сразу, то и в российской школе они не появятся, школьники сидельцы на уроках во Владивостоке давно, но некоторые месяцами не ходили в школу во Владивостоке, может быть у Москве тоже такое же началось.... Это не психиатр виноват, не президент, не МВД, а закон, наверное! Как он силён! Все в школах его боятся в Москве как нам пишут! А ералаш показывал другое, что даже с инопланетянами дружили и вместе учились, а когда встретились в реальности с бесами, благодаря Коммунистам из КПСС, то что то забеспокоились! Оказывается влияние 2 _3 бесов может быть на целых 30 человек? Все перестали учиться? А может отвращение дети испытывают к бесам, может они вонт как то и невозможно в классе находиться, а говорят, что не знает русский язык, поэтому и не слышит критики ни она, ни ее мама
Интересненько нам со стороны наблюдать...у нас в Беларуси запрещены национальные анклавы на любом уровне.Но с другой,если у вас в России 800 000 иностранных детей на ваши 17 млн.600 тысяч школьников,это же капля в море...Кто-то специально нагнетает обстановку,вместо принятия реальных мер.
Да, похоже, директору дали взятку. А 5000 рублей - это серьёзно?
Не знающих Русский язык в школу не принимает сначало Русский язык а школа потом. Выборы надо всех обгадить? Надо восстановить НКВД чтобы не кливетали
Почему только говорильня?? Почему не делается как надо!??
Что интересно, куча публикаций на тему мигрантов, и эта проблема конечно существует, притом очень тревожная. Но что интересно акцент в этих публикациях всегда смещен в сторону - какие мигранты злодеи. Не интересно вам? А мне интересно, почему не делается акцент на том, куда смотрит отдел образования, силовые структуры, администрация, правительство к конце концов. Но такое обычно или не пишут, или очень скромно черкнут строчку и все. Не кажется ли вам, что этой проблемой, как оружием, пользуются враги. Пример - Леха Навальный как раскручивал тему коррупции для дурачков молодых, хотя сам тот еще крендель.