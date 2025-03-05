В Госдуме назвали заявление Макрона о России истерикой

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал истерикой заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы.
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