RT: помощник иноагента Дунцовой запросил $60 тысяч у западных спонсоров

Один из соратников иноагента Екатерины Дунцовой*, лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Рассвет», планировал получить грант на создание сети политических площадок для либерально ориентированной молодёжи.
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