Рецепт вкусной закуски на зиму из кабачков и грибов Алёна ЮрьеваСезон кабачков в самом разгаре, и если вы уже не знаете, что еще можно приготовить из этого замечательного летнего овоща, у нас есть для вас идеальный рецепт.