Рецепт вкусной закуски на зиму из кабачков и грибов Алёна ЮрьеваСезон кабачков в самом разгаре, и если вы уже не знаете, что еще можно приготовить из этого замечательного летнего овоща, у нас есть для вас идеальный рецепт.
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