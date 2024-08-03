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Рецепт вкусной закуски на зиму из кабачков и грибов

Рецепт вкусной закуски на зиму из кабачков и грибов

Рецепт вкусной закуски на зиму из кабачков и грибов Алёна ЮрьеваСезон кабачков в самом разгаре, и если вы уже не знаете, что еще можно приготовить из этого замечательного летнего овоща, у нас есть для вас идеальный рецепт.

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