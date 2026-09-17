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Татар-информ

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Минниханов открыл четвертую очередь инклюзивного бульвара в Казани на Серова

Минниханов открыл четвертую очередь инклюзивного бульвара в Казани на Серова

Строительство инклюзивного бульвара площадью 3,9 га завершено в Казани на улице Серова. Это первый в России объект, полностью адаптированный под потребности людей с ОВЗ.

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