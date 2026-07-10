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Позитив для оптимистов

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Дух Анкориджа не явился. Трамп объявил Украину тараном против России

Дух Анкориджа не явился. Трамп объявил Украину тараном против России

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО продемонстрировала, что США не собираются бесплатно спасать Киев, но и сдавать Украину ради неких договорённостей с Россией не намерены.

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Комментарии
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Олег Шибайло
Ничего нового. Наше старое поколение ещё тогда знало, что куда американца не целуй, всюду жопа.
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4 н.
SK
Sergey Korotun
Не надо пенять на Пескова. Он не может и не должен выражать своего мнения. Он лишь официальный  ретранслятор. Работа такая.
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4 н.
Traveller
Тем самым Вы подтверждаете, что &quot;громкоговоритель&quot; отоваривает слова Самого! Вдвойне печально...
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3 н.