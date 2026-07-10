Дух Анкориджа не явился. Трамп объявил Украину тараном против России

Олег Шибайло Ничего нового. Наше старое поколение ещё тогда знало, что куда американца не целуй, всюду жопа.

SK Sergey Korotun Не надо пенять на Пескова. Он не может и не должен выражать своего мнения. Он лишь официальный ретранслятор. Работа такая.