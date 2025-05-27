Константинов: cанкционное давление на Крым, вопреки всему, стимулирует экономику

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что санкционное давление на российский регион не только не привело к критическому падению экономики полуострова, но и помогло её развитию.
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